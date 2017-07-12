الحرة نيوز –

الأسبوع الأول: الجزيرة × شباب الأردن، البقعة × الأهلي، الحسين × شباب العقبة، الرمثا × الوحدات، الفيصلي × اليرموك، منشية بني حسن × ذات رأس.

الأسبوع الثاني: الجزيرة × الفيصلي، الوحدات × البقعة، اليرموك × الحسين، شباب العقبة × الرمثا، منشية بني حسن × شباب الأردن، ذات رأس × الأهلي.

الأسبوع الثالث: الحسين × الجزيرة، البقعة × شباب العقبة، الرمثا × اليرموك، الفيصلي × منشية بني حسن ،شباب الأردن × ذات رأس،الأهلي × الوحدات.

الأسبوع الرابع: الجزيرة × الرمثا، اليرموك× البقعة، منشية بني حسن × الحسين، ذات رأس × الوحدات، شباب الأردن × الفيصلي، شباب العقبة × الأهلي.

الأسبوع الخامس:البقعة × الجزيرة، الحسين × شباب الأردن، الرمثا × منشية بني حسن، الفيصلي × ذات رأس، الوحدات × شباب العقبة، الأهلي × اليرموك.

الأسبوع السادس: الجزيرة × الأهلي، منشية بني حسن × البقعة، الحسين × الفيصلي، شباب الأردن × الرمثا، ذات رأس × شباب العقبة، اليرموك × الوحدات.

الأسبوع السابع: شباب العقبة × اليرموك، البقعة × شباب الأردن، الرمثا × الفيصلي، الوحدات × الجزيرة، الأهلي × منشية بني حسن، ذات رأس × الحسين.

الأسبوع الثامن: الجزيرة × شباب العقبة، الفيصلي × البقعة، الحسين × الرمثا، اليرموك × ذات رأس، منشية بني حسن × الوحدات، شباب الأردن × الأهلي.

الأسبوع التاسع: شباب العقبة × منشية بني حسن، الرمثا × ذات رأس، البقعة × الحسين،الأهلي × الفيصلي،الوحدات × شباب الأردن، الجزيرة × اليرموك.

الأسبوع العاشر: الرمثا × البقعة، شباب الأردن × شباب العقبة، الفيصلي × الوحدات، الحسين × الأهلي، ذات رأس × الجزيرة، اليرموك × منشية بني حسن.

الأسبوع الحادي عشر: الأهلي × الرمثا، منشية بني حسن × الجزيرة، شباب العقبة × الفيصلي، الوحدات × الحسين، البقعة × ذات رأس،اليرموك × شباب الأردن.