الحرة نيوز –

قالت شركة ايزي تكسي “Easy Taxi” إنها ومن خلال الاعلان الذي أطلقته وأثار جدلا واسعا بين الأردنيين كانت تهدف إلى “تسليط الضوء على سهولة طلب سيارات التكسي الأصفر عن طريق التطبيق، مقارنة بالطرق الأخرى التي يتحدث عنها الركاب دائما”.

وأضافت الشركة في توضيح نشرته عبر صفحتها على فيسبوك: “إن الاعلان الذي أطلقته الشركة سابقا كان يهدف أيضا لافادة سائقي التكسي الأصفر والركاب بصورة مازحة، وتلامس الشارع الأردني دون نيّة الاساءة إلى أي طرف من الأطراف”.

وأشارت الشركة إلى أنها ستبقى داعمة لسيارات التكسي في اعلاناتها لتطوير القطاع وتحسين تجربة المستخدمين لافادة كلا من السائقين والمستخدمين.

ولفتت الشركة إلى أنها تقوم حاليا على تجديد اعلاناتها لحصد ثقة الناس، فيما استبدلت الشركة صورة الاعلان القديم بصورة جديدة تظهر فيها خلفية سوداء كتب عليها “خلص ما في طرق ثانية”.

وكان رئيس قسم الاعلانات في امانة عمان، طارق القهيوي، قال إن الامانة أبلغت الشركة المسؤولة عن اعلانات الطرق بضرورة ازالة اعلان “ايزي تكسي” باعتباره يخدش الذوق العام.