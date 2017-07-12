الحرة نيوز –

– دعت هيئة الأوراق المالية، الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار الى الافصاح عن بياناتها المالية الربعية (نصف السنوية) بحيث تكون مراجعة من مدقق حسابات قانوني قبل نهاية الفترة القانونية للإفصاح التي حددتها التشريعات.

وأكد رئيس الهيئة محمد صالح الحوراني، حرص الهيئة على توفير أكبر قدر من الإفصاح والشفافية للمتعاملين في الأوراق المالية، وعلى تلبية الحاجة إلى سرعة إطلاعهم على النتائج المالية للشركات. وأعرب عن أمله في أن تلتزم كافة الأطراف المعنية بأحكام قانون الأوراق المالية والتعليمات والقرارات الصادرة مقتضاه.

وأشار الحوراني في التعميم إلى ضرورة تزويد الهيئة بالتقرير الربعي باللغتني العربية والإنجليزية مع إرفاق النسخة الورقية من التقرير بقرص مدمج CD لا يزيد حجمه عن 3 ميغابايت وبصيغة PDF يحتوي على المادة المطلوبة. ونوه التعميم إلى نص المادة القانونية التي تلزم كل مصدر بتقديم التقرير الربعي الدوري خلال 30 يوماً من انتهاء الربع المعني مراجعاً من مدقق حسابات قانوني، حيث سيتم اتخاذ تدابير بحق الشركات المخالفة ومنها فرض غرامة مالية على هذه الشركات