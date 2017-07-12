الحرة نيوز –

والإعفاء جاء بسبب عدم قيام سعادة الدكتور بتنفيذ المخطط الشمولي هذا المخطط الذي لم يقترن باي صيغه قانونيه قطعيه وعليه اعتراض من الأهالي واعتراض من اللجنه المحلية ومعالي وزير البلديات لم يروق له احتكام رئيس اللجنه الى الحكمه والعقل والمنطق وتناسى ان الدكتور سعود رجل قانون لا يسير على باطل وتناسى ان الشعب هو مصدر السلطات وتناسى إرادة ابناء الازرق وتناسى ان التسلط والاستقواء ليس محمودا في دوله قادتها ابناء هاشم شيوخ العداله والانصاف وحكمهم يرتكن على الاخلاق ولم يسعف الدكتور سعود مقدار الجهد الذي يبذله ليل نهار في تجميل مدينة الازرق حتى اصبح حديث الأهالي عن مقدار العطاء وروعة الإنجاز نعم لم تلطخ أيدي الدكتور سعود بهدم مباني أهالي الازرق لذلك كان غير مرغوب فيه قطع الله يد كل خسيس وفاسد تهون عليه معيشة المواطنين ويسعى لتحقيق أهداف خاصه ولو كانت على حساب الامن واستقرار الوطن

فيصل الاعور