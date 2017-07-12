الحرة نيوز –

أعلنت اللجنة المشرفة على جائزة سمو الأميرة بسمة بنت طلال للعمل التنموي وخدمة المجتمع عن تمديد الموعد النهائي لاستلام طلبات الترشح حتى الواحد والثلاثون من شهر تموز الحالي بهدف إعطاء فرصة لجميع الراغبين بالترشح للجائزة.

يذكر أن الجائزة تقام للسنة السادسة على التوالي، حيث خصصت الجائزة لهذا العام لمشاريع الريادة الاجتماعية المنفذة من قبل أفراد أو مؤسسات نظراً لأهمية الريادة الاجتماعية في تنمية المجتمعات المحلية والمساهمة في خلق تغيير ايجابي.

على الراغبين بترشيح أنفسهم كأفراد/ مؤسسات قائمة بمشاريع ريادية أو تزكية مشاريع ريادية يقوم بها أفراد/ مؤسسات تعبئة الاستمارة الكترونياً على الموقع الالكتروني للجائزة www.pbaward.org