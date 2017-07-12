الحرة نيوز –

بكت ووضعت الكوفية على المقعد المخصص لوالدها الزعيم الراحل ياسر عرفات، وكانت تتمنى ان يتواجد معها ذلك “الياسر الكاسر” في يوم فرحتها .

بكت لأن الإمعة عباس الذي سافر الى بيروت خصيصاً لانجاز المصالحة بين الفنان راغب علامة والفنانة أحلام، لم يُكلف نفسه حتى بمكالمة هاتفية لتهنئتها، ومنع وسائل اعلامه تناول الخبر!!!

لا بأس يا ابنتي …. فجميعنا نبكي غياب الزعيم، نبكيه وشعبنا في غزة يقتله الحصار … نبكيه وأهلنا بلا كهرباء ولا ماء …… نبكيه وأطفالنا يموتون بعد منعهم من السفر للعلاج … نبكيه كلما أطل علينا ذلك الرويبضة محمود عباس وهو يهدد باتخاذ اجراءات غير مسبوقة ضد شعبنا، بعد ان طلب علناً من اسرائيل وبكل وقاحة أن تقطع الكهرباء عن غزة، ومنع المرضى من السفر للعلاج في الخارج !!!

نعم نبكيه، ونبكيه أكثر، كلما تذكرناه وهو يقول أن محمود عباس هو كرزاي فلسطين