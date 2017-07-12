الحرة نيوز –

– اكد وزير الصحة الدكتور محمود الشياب ان زيارات المتابعة لمواقع تقديم الخدمة الصحية مستمرة ولا سيما الى المستشفيات والمراكز الصحية في انحاء المملكة.

جاء ذلك خلال زيارة متابعة فجائية اليوم الاربعاء الى مركز صحي التطوير الحضري في ماركا للوقوف على سير العمل واعمال الصيانة التي تم تنفيذها .

وكان الدكتور الشياب قد قام بزيارة الى هذا المركز قبل عيد الفطر السعيد واوعز الى مدير ادارة الخدمات في الوزارة بأرسال فريق فني للمركز واجراء مسح لاحتياجاته من اعمال الصيانة وتنفيذها خلال عطلة العيد لضمان استمرار تقديم الخدمة الصحية وعدم تأثرها سلبا بأعمال الصيانة.

وجال الدكتور الشياب في اقسام المركز واطلع على اعمال الصيانة التي تم تنفيذها فيه واثرها ومدى تحسن بيئة العمل لمتلقي الخدمة ومقدميها على حد سواء في المركز بعد صيانته.

والتقى الدكتور الشياب رئيس المركز وكادره الطبي والتمريضي والفني والاداري للوقوف على الاحتياجات كما استمع لمراجعي المركز واحتياجاتهم والاثر الذي لمسوه بعد صيانة المركز.

واكد ان الزيارات وزيارات المتابعة المستمرة لمواقع تقديم الخدمات الصحية تأتي ترجمة لالتزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات الملكية بالتوجه الى الميدان وتلمس احتياجات المواطنين والعمل على تلبيتها للنهوض بمستوى الخدمات