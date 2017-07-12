الحرة نيوز –

** فاز الوحدات على السلط 0/14 في تصفيات الصعود للدرجة الأولى موسم 1969 لكنا حسبنا الاهداف التي سجلها بالاضواء فقط فتبين لنا ان هنا نتائج كبيرة سجل فيها الوحدات أكثر من 5 أهداف مع العلم ان نتيجة 6/0 تكررت كثيرا فاخذنا منها واحدة..طبعا كونوا بانتظار كتاب ذكريات الوحدات ففيه ما لايمكن تصوره او التفكير به.

*1* 27/5/2005- الوحدات و ذات راس0/11 حسن عبدالفتاح 2وعامر ذيب2 وخلدون فهد2 وعيسى السباح 2 وعوض رغب وأحمد عبدالحليم وعلاء ابراهيم.

*2* 28/10/2002–الوحدات والجزيرة 0/8 محمود شلبايه 6و23و56 ورافت علي 64و86و90 وزياد الكرد 10 ايهاب معالي 89

*3* 5/5/2013- الوحدات وش.الحسين1/8 منذر أبو عماره 20 وشلبايه 45و58و87و91 وعبدالله ذيب 47و53و73جزاء

*4*الوحدات والطره0/7 سفيان15 وشلبايه2و25و66 ورافت 41ومراد45وفرج شبول بالخطا 89

*5*الوحدات والبقعه 0/7 سفيان عبدالله 10و50و61ورافت علي34 ومراد عوينه39 ومحمود شلبايه45 وجمال محمود72جزاء

*6*20/4/2007- الوحدات واتحاد الرمثا 0/7 عوض راغب 7 و38 و59، 69، 88 ومحمود شلباية 75 وعبدالله ذيب80.

*7*4/12/2007- الوحدات والعربي 0/7 رأفت علي 2، 20، 86 وحسن ع الفتاح 38، 90

*8*23/11/2001- الوحدات والجزيرة 1/7 فادي لافي 17 و29 و45 و86 علي جمعة 58 وشلباية 83و88- خلدون فهد 64.

*9* 23/2/2003–الوحدات وش.الحسين 1/6 محمود شلبايه 37 59و87وزياد الكرد 23و50 وعامر ذيب 27/ ماهر صرصور 73

*10* 7/10/2002– الوحدات وش.الحسين 0/6 رافت علي 26 شلبايه 71و74و79و83 وزياد الكرد82