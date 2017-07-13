الحرة نيوز –

– نشر ديوان التشريع والرأي عبر موقعه الإلكتروني مسودة نظام معدل “لنظام رتب المعلمين لسنة2017” للتعليق عليه قبل إقراره بشكل النهائي، والذي تضمن الغاء بنود لبعض المواد، وكذلك الغاء بعض المواد الأصلية من النظام.

وبحسب مسودة النظام، فإنه تم إلغاء البند 2 من الفقرة ب من المادة 6 ليصبح: أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى.

فيما كان ينص نظام رتب المعلمين رقم 61 لسنة 2002 قبل التعديل: “أن يكون حاصلاً على مؤهل أكاديمي أو تربوي لا تقل المدة اللازمة للحصول علـى أي منهما عـن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية الأولى وعلى إجازة دائمة لمهنة التعليم”.

كما والغت المسودة ايضا البند 2 من الفقرة ب من المادة 7 ويستعاض عنه بالبند الآتي: أن يكون حاصلاً على الدرجة الجامعية الأولى، فيما كانت تنص في النظام الاصلي “أن يكون حاصلاً عن مؤهل أكاديمي أو تربوي لا تقل المدة اللازمة للحصول علـى أي منهما عـن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية الأولى ”

والغت مسودة النظام المادة 15 من النظام الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي “يمنح الموظف إذا كانت رتبته معلماً أو مسانداً تربوياً فأعلى والذي يفوز بجائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم والمدير والمرشد التربوي المتميز رتبة أعلى من رتبته” .

ونصت المادة 15 في النظام الاصلي على “يمنح المعلم إذا كانت رتبته معلماً أو مسانداً تربوياً فأعلى والذي يفوز بجائزة الملكة رانيا العبد الله للمعلم والمدير المتميز رتبة أعلى من رتبته شريطة أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب للرتبة الأعلى”