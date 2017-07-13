الحرة نيوز –

تولى فراس ارشيدات مهام منصبه الجديد مديرا عاما لفندق انتركونتنتال العقبة ومن المعروف أن فراس ارشيدات من الخبرات المتميزة المعروفة في ادارة الفنادق حيث يمتلك رؤية واسعة في هذا المجال وقدرات ادارية متميزة أهلته لأن يتولى المناصب الهامة في الفنادق الكبيرة والمعروفة في المنطقة العربية والعالم كما هو حال فندق انتركونتنتال العقبة الذي يشهد نقلات نوعية متميزة وينافس أضخم الفنادق بل هو واحد من أضخم الفنادق في الأردن وله سمعة عالمية

ويقوم مدير عام فندق انتركونتنتال العقبة فراس ارشيد بتوظيف واستغلال شبكة علاقاته الدولية والعربية والمحلية الواسعة لتصب في خدمة المنشأة الفندقية التي تولى مهام منصب المدير العام فيها وهي كما ذكرنا فندق انتركونتنتال العقبة حيث يعكف في الوضع الحالي على وضع الخطط وتوجيه كوادر الفندق بما يحقق الأهداف الكبيرة وخوض المنافسة الشديدة الذي يشهدها هذا القطاع واستقطاب الزوار وتقديم الخدمات المنشودة وبشكل نوعي ينعكس على سمعة الفندق وبشكل يجعله دائما في قائمة المنشآت السياحية في المنطقة والعالم

فضلا عن ذلك وزيادة على ذلك كله فأن ادارة فندق انتركونتنتال ممثلة بمديرها العام فراس ارشيدات تقوم بدور وطني وذلك بالترويج للسياحة في الأردن والتعريف بالأماكن السياحية المميزة فيه خاصة وأن المنافسة على أشدها بين دول المنطقة في ظروف سياسية تعصف بالمنطقة العربية ولكن رغم هذه الظروف فأن مدير عام فندق انتركونتنتال العقبة فراس ارشيدات لديه خطة عمل مسبقة