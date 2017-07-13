الحرة نيوز – د.موسى ابو سويلم

ما رأي المختصين بما يطرحه وزير اردني سابق خارج نطاق اختصاصه بالكامل …وهذا لا يعيبه لو التزم الحقائق التاريخيه او الموضوعية او بعضا منها .. لقد تكلم في الانصار والمهاجرين وفي كل امور الدين والائمة الكبار …”ائمة السلاطين ” وغيرهم ويطلق نيران مدفعه في كل الاتجاهات ……هاجم الخلافة الراشده ؟!! والاثنا عشريه ؟؟!! والاموية ؟؟؟!! والشيعيه القديمة والحديثه ؟؟؟!! والثوره العربيه الكبرى ؟؟؟!! و ديمقراطيه تداول السلطه او الحكم ؟؟!! والغريب انه لم يتعرض لحركات التحرر العربي والاسلامي عبر التاريخ التي قادها ائمة “شيوخ طرق ودين ” ضد الاستعمار الفرنسي والبريطاني والايطالي والاسباني ثم سلموها لقادة لدول مدنية بعثية او اشتركية او قومية وكان همهم تحرير الاوطان من المستعمر …..في الوقت الذي نجده قد سكت سكوت اصحاب القبور عن دولة يهودية محتله تقوم على اساس ديني من الالف الى الياء جملة وتفصيلا …بقي ان اقول انا لست اخوانيا ولا خمينيا ولست كذلك حزبيا ..ولكنني عربي حتى النخاع وهاشمي حتى النخاع ومسلم حتى النخاع واحترم الرأي وان خالفني وادرك ان هذه المرحلة التي تمر بها الامة ستزول وليست نهاية امة او موتها كما يحلم البعض او يهلوسون …وحذاري من الخلط بين ما يطرحه حزب او جماعة اسلامية حول الاسلام وبين ما اسس له من هم فوق النقد والتجريح وهم ساداتنا المرضيين عربا وعجما وهم المهاجرون والانصاروعلى راسهم : “الخلفاء الراشدون الاربعة ” والذين هم مع اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اثنى عليهم القرآن الكريم في عشرات الايات التي منها : (( لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا )) “سورة الفتح/18 ” ونحن امة وحضارة بفضلهم ….