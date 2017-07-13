الحرة نيوز –

قال منتدى الاستراتيجيات الأردني ان نسبة البطالة عند الإناث في الأردن مرتفعة جدا على مستوى العالم، ووضعت الأردن في المرتبة 16 من بين 217 دولة في العالم في ارتفاع نسبة البطالة لدى الإناث.

وكشف المنتدى في بيان صدر اليوم إن أهمية هذه النسبة تزداد عند الأخذ بعين الاعتبار أن هذه النسبة تمثّل نسبة الإناث غير العاملات من النسبة المنخفضة أصلا للنساء النشيطات اقتصاديا (اللواتي يبحثن عن عمل سواء أكانوا موظفات أم لا) والتي بلغت 2ر13 بالمئة لعام 2016، في مقابل 7ر58 بالمئة للذكور الأردنيين.

يشار ان عدد الذكور العاملين في سوق العمل الأردني يبلغ حوالي 6 أضعاف عدد الإناث بحسب تقديرات منتدى الاستراتيجيات الأردني على الرغم من أن حوالي 26ر49 بالمئة من عدد سكان الأردن هن من الإناث.