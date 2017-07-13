الحرة نيوز –

قرر المجلس القضائي المجتمع في محكمة التمييز الخميس تاريخ 13/7/2017 اجراء تنقلات بين القضاة التالية أسماؤهم بدرجاتهم ورواتبهم ، وذلك اعتباراً من تاريخ 30/7/2017 ، وعلى النحو التالي :

نقل رئيس محكمة استئناف اربد القاضي ابراهيم فليحان ابو طالب قاضيا لدى محكمة التمييز.

نقل المفتش الأول لدى المحاكم النظامية القاضي جميل محمد المحادين قاضياً لدى المحكمة الإدارية العليا

نقل قاضي محكمة التمييز باسل محمد ابو عنزه محامياً عاماً مدنياً

نقل قاضي محكمة التمييز محمود منصور المرازقه رئيساً لمحكمة استئناف اربد

نقل رئيس المحكمة الادارية القاضي جهاد صالح العتيبي قاضياً لدى المحكمة الإدارية العليا

نقل المحامي العام المدني القاضي هاني محمد كنعان مفتشاً أول لدى المحاكم النظامية

نقل رئيس محكمة استئناف الجمارك القاضي حقي محمود خريس قاضياً لدى محكمة التمييز

نقل قاضي المحكمة الادارية وحيد احمد ابو عياش رئيساً للمحكمة الإدارية

نقل قاضي محكمة التمييز خضر علي مشعل رئيساً للنيابة العامة الإدارية

نقل قاضي محكمة استئناف عمان عصام محمد ابوغنيم رئيساً لمحكمة استئناف الجمارك

نقل رئيس محكمة عمان الابتدائية القاضي محمد عواد الغرير قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

نقل رئيس محكمة السلط الابتدائية القاضي زيد عبد الحميد الضمور قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

نقل رئيس محكمة غرب عمان الابتدائية القاضي محمد عبد الحميد الساكت قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

نقل النائب العام في اربد القاضي محمد حسن السحيمات قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

نقل رئيس محكمة اربد الابتدائية القاضي فلاح يوسف الموسى قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

نقل رئيس محكمة شمال عمان الابتدائية القاضي رجا صلاح الشرايري قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

نقل رئيس محكمة الزرقاء الابتدائية القاضي الدكتورحسين يوسف الرحامنه قاضياً لدى محكمة استئناف اربد

نقل قاضي محكمة الجنايات الكبرى محمد عبدالقادر الخطيب قاضياً لدى محكمة استئناف اربد

نقل قاضي محكمة استئناف عمان هايل محمد العمرو رئيساً لمحكمة الجنايات الكبرى

نقل النائب العام لدى محكمة استئناف عمان القاضي زياد محمد الضمور قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

نقل رئيس محكمة المفرق الابتدائية القاضي رزق اسماعيل ابوالفول قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

نقل مساعد نائب عام اربد القاضي عزت احمد خطايبه قاضياً لدى محكمة استئناف اربد

نقل رئيس محكمة الكرك الابتدائية القاضي عبدالرحيم علي المعايطه قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

نقل قاضي المحكمة الادارية الدكتورة/ نوال محمد الجوهري رئيساً لمحكمة اربد الابتدائية

نقل قاضي محكمة استئناف معان خالد احمد الطوره رئيساً لمحكمة الكرك الابتدائية

نقل رئيس محكمة الجمارك الابتدائية القاضي بهجت محمد المبيضين قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

نقل قاضي محكمة استئناف الجمارك عبد الكريم موسى عبابنه رئيساً لمحكمة الجمارك الابتدائية

نقل رئيس محكمة جنوب عمان الابتدائية القاضي الدكتور/ حسن عبدالحليم العبداللات رئيساً لمحكمة الزرقاء الابتدائية

نقل رئيس محكمة البداية الضريبية القاضي احمد يحيي جراده رئيساً لمحكمة شمال عمان الابتدائية

نقل رئيس محكمة جرش الابتدائية القاضي محمد شوكت فلاح قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

نقل رئيس تنفيذ محكمة عمان الابتدائية القاضي عبدالقادر نجاتي عمرو قاضياً لدى محكمة شمال عمان الابتدائية

نقل مساعد نائب عام اربد القاضي محمود محمد النواصره قاضياً لدى محكمة استئناف اربد

نقل قاضي محكمة المفرق الابتدائية عدنان عبدالله مبيضين قاضياً لدى محكمة شمال عمان الابتدائية

نقل نائب عام الجنايات الكبرى القاضي هاني ابراهيم الصهيبا قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

نقل قاضي محكمة غرب عمان الابتدائية محمد محمود الصرايره قاضياً لدى محكمة شمال عمان الابتدائية

نقل رئيس محكمة مادبا الابتدائية القاضي خالد عبدالرزاق النسور قاضياً لدى محكمة استئناف اربد

نقل مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي عمر احمد الحياري مساعداً لرئيس النيابة العامة الإدارية

نقل مساعد نائب عام اربد القاضي حسين محمد الردايده قاضياً لدى محكمة اربد الابتدائية

نقل رئيس محكمة عجلون الابتدائية القاضي محمد جادالله خصاونة نائباً عاماً لدى محكمة استئناف عمان

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/ سعد مفلح اللوزي رئيساً لمحكمة عمان الابتدائية

نقل رئيس محكمة الطفيلة الابتدائية القاضي محمد احمد الطراونه قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

نقل قاضي محكمة مادبا الابتدائية حسين عبدالحافظ الضرابعه قاضياً لدى محكمة الجنايات الكبرى

نقل قاضي محكمة البداية الضريبية الدكتور/ محمد خليفه النعيم رئيساً لمحكمة البداية الضريبية

نقل رئيس محكمة شرق عمان الابتدائية القاضي خالد عبدالله الدبوبي رئيساً لمحكمة غرب عمان الابتدائية

نقل قاضي محكمة شرق عمان الابتدائية أنور حسن ابو عيد قاضياً لدى محكمة الجنايات الكبرى

نقل قاضي محكمة استئناف عمان ايمن محمدابراهيم الغزاوي نائباً عاماً لدى محكمة استئناف اربد

نقل قاضي محكمة استئناف عمان اياد الياس حواتمه رئيساً لمحكمة جنوب عمان الابتدائية

نقل مساعد نائب عام الجنايات الكبرى القاضي كايد جمال الكايد مساعداً للنائب العام في عمان

نقل قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور/ جمال حسني هارون رئيساً لمحكمة مادبا الابتدائية

نقل قاضي محكمة السلط الابتدائية رمزي احمد العظمات قاضياً لدى محكمة شمال عمان الابتدائية

نقل مساعد المحامي العام المدني في عمان القاضي فراس احمد الزغول رئيساً لمحكمة شرق عمان الابتدائية

نقل مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي اشرف محمد العبدالله نائباً عاماً لدى محكمة الجنايات الكبرى

نقل مساعد نائب عام الجنايات الكبرى القاضي جهاد عطيه الدريدي مدعياً عاماً لدى محكمة الجنايات الكبرى

نقل قاضي محكمة المفرق الابتدائية حسن ماني السرحان قاضياً لدى محكمة الزرقاء الابتدائية

نقل مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية القاضي الدكتور/ عبدالله فواز حمادنه رئيساً لمحكمة جرش الابتدائية

نقل قاضي محكمة عجلون الابتدائية محمد رضوان العكور رئيساً لمحكمة عجلون الابتدائية

نقل قاضي محكمة السلط الابتدائية طارق منذر الرشيد قاضياً لدى محكمة الجنايات الكبرى

نقل قاضي محكمة السلط الابتدائية عاكف عبدالكريم طويقات قاضياً للتنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية

نقل قاضي محكمة الطفيلة الابتدائية خليل محمد الصرايره قاضياً لدى محكمة الكرك الابتدائية

نقل قاضي محكمة اربد الابتدائية اسامه محمود سليمان رئيساً لمحكمة المفرق الابتدائية

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية مازن محمد الجعافره رئيساً لمحكمة السلط الابتدائية

نقل قاضي محكمة الكرك الابتدائية بشار عبدالمجيد العضايله رئيساً لمحكمة الطفيلة الابتدائية

نقل مساعد نائب عام عمان القاضي عفيف محمد الخوالدة مساعداً لنائب عام الجنايات الكبرى

إنهاء انتداب القاضي حسني خليل الربيع رئيساً لمحكمة الجنايات الكبرى وإعادته إلى مركز عمله الأصلي قاضياً لدى محكمة استئناف عمان وذلك اعتباراً من تاريخ 30/7/2017 .