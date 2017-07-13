الحرة نيوز –

تبدأ الامتحانات النظرية لطلبة الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) الدورة الصيفية لعام 2017 يوم السبت المقبل. وقال رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الدكتور عبدالله الزعبي ان امتحان الورقة الأولى سيعقد في تمام الساعة العاشرة صباحا، والثانية سيكون يوم الثلاثاء 18 تموز، في حين يكون امتحان الورقة الثالثة يوم السبت 22 من نفس الشهر.

واشار إلى أن العدد الكلي للطلبة المتقدين للاشتراك في هذه الدورة بلغ 6564 طالبا وطالبة.

واكد عزم جامعة البلقاء التطبيقية تجويد هذا الامتحان الوطني من خلال تفعيل بنك الأسئلة وحوسبة كافة الإجراءات المتعلقة بالامتحان من بدء تقديم طلبات الاشتراك وحتى إعلان النتائج.

واضاف انه تم تفقد كافة القاعات والمختبرات التي سيعقد فيها الامتحان وخاصة من النواحي التقنية والفنية المتعلقة بالسيرفرات والكهرباء وأجهزة الحاسوب وتم عمل كافة الاحتياطات اللازمة لنجاح هذا الامتحان والحيلولة دون حدوث أي عائق فني أمام الطلبة المتقدمين للامتحان.