الحرة نيوز –

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما يقضي بوضع شاب ثلاثيني بالاشغال الشاقة ٢٧ سنة و٨ أشهر بعد إدانته بجناية الاغتصاب المقترن بفض البكارة كونه مكررًا ومحكومًا سابقًا بقضية هتك عرض.

واعلن القرار، الخميس، خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي فوزي النهار وبعضوية القاضيين لؤي عبيدات وصالح المر وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي سلطان الشخانبه.

وكان المتهم قد تقدم لخطبة المجني عليها البالغه من العمر ١٦ سنة الا ان عائلة الفتاة رفضت طلبه، حيث قام بعدها بإيهام المجني عليها بأن عائلتها قد وافقت على تزويجها منه وطلب منها مرافقتها الى احدى المحافظات للبحث عن منزل لاستئجاره لغايات الزواج، الا ان المتهم كان قد اصطحبها الى منزل عائلته الخالي من الأفراد وهناك قام بإرغامها على تناول المشروبات الكحولية الى ان فقدت وعيها ولم تعِ ما يدور حولها، وعندما استفاقت من نومها وعادت الى منزل عائلتها، وبعد فحصها طبيا تبين انها تعرضت لاعتداء جنسي.