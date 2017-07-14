الحرة نيوز –

بحث جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تطورات الأوضاع على الساحة السورية، خصوصا بعد اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الزعيمان أهمية هذا الاتفاق، والذي من شأنه أن يسهم في إيجاد البيئة المناسبة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، عبر مسار جنيف.

إلى ذلك، أشاد جلالة الملك في تغريدة على موقع تويتر بجهود الرئيسين ترامب وبوتين في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سورية، قائلا: “جهود مهمة للرئيسين ترمب وبوتين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في جنوب سورية”. وأضاف جلالته:”تعاون الدول العظمى سيضمن تحقيق التقدم باتجاه الحل السياسي”.