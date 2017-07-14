الحرة نيوز –

ترتفع درجات الحرارة قليلا نهار اليوم، وتكون الأجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات، وحارة في المناطق المنخفضة والصحراوية، وففق موقع طقس العرب.

وبين الموقع أن الرياح تكون شمالية غربية مُعتدلة السُرعة، وفي خليج العقبة، تكون الرياح: شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة.

ليلاً، تكون الاجواء معتدلة بشكل عام، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

أما درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة فتكون في: شرق عمان: من 34 الى 26، غرب عمان: من 32 الى 26، إربد: من 33 الى 24، جرش: من 35 الى 27، السلط: من 32 الى 25، عجلون: من 32 الى 24، الزرقاء: من 36 الى 27، المفرق: من 35 الى 22، مأدبا: من 34 الى 21، الكرك: من 32 الى 23، الطفيلة: من 33 الى 23، معان: من 34 الى 22، العقبة: من 42 الى 31، البحر الميت: من 41 الى 35،

وتوقع “طقس العرب” أن يطرأ ارتفاع آخر طفيف على درجات الحرارة نهار غد، وتكون الأجواء حارة نسبياً فوق المرتفعات وشديدة الحرارة في المناطق المُنخفضة والصحراوية، وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السُرعة.

فيما بين ان الرياح ستكون في خليج العقبة شمالية معتدلة السرعة.