الحرة نيوز –

علق “حوت البتان” وهو من فصيلة أسماك القرش ويبلغ طوله ٦ أمتار وبوزن ٢ طن في إحدى محركات قاطرة تابعة لشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية حسب شهود عيان.

وقال الشهود إن غطاسي شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية أخرجوا السمكة بعد أن علقت في فراشة المحرك على الرصيف رقم (٧) في الموانىء الرئيسية، مؤكدين أن إخراجها استمر أكثر من ساعة نظرا لحجمها الضخم ووزنها الثقيل.

وبينوا أن السمكة لم تهاجم العاملين على القاطرة كذلك لم تحدث أي اضرار في جسم القاطرة.

ويشار إلى أن التفسير العلمي لظهور الحوت، يكمن في أسماك التونا والسردين والتي تهرب كثيراً قرب الشاطئ في مثل هذا الوقت من السنة، مما يجعل الأسماك الكبيرة تلحق بها، وفقاً لما قاله خبير الأسماك محمد الطواها .

ونظراً لكبر حجم الأسماك المفترسة فإنها ترتبك وتعلق في المياه الضحلة القريبة من الشاطئ.