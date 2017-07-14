الحرة نيوز –

افتتح وزير الثقافة نبيه شقم، مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، أمس المقر الدائم لجمعية مركز جلعاد الثقافي في لواء عين الباشا بمحافظة البلقاء.

واطلع شقم خلال جولة في المركز، بحضور محافظ البلقاء نايف الحجايا وعدد من المسؤولين، على مقتنيات المركز من اللوحات الفنية المعروضة في متحف الفنون التشكيلية التابع للجمعية.

وقال رئيس المركز سامي هندية إن المركز هو جمعية وطنية مسجلة ضمن اختصاص وزارة الثقافة بموجب قانون الجمعيات هدفه التعريف بالفنون الجميلة محليا وعربيا ودوليا، اضافة الى تبني المواهب والابداعات الاردنية والعربية وتأهيلها وابرازها مع تشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بالفنون.

واضاف أن الجمعية قامت بإنشاء متحف عربي للفنون الجميلة يحتوي على حوالي 4 آلاف لوحة رسم تشكيلي وصالات عرض واماكن للمعارض الفنية المختلفة ومسرح يتسع لحوالي 500 شخص لإقامة الاعمال الفنية والمسرحيات مع توفير فندق لإقامة زوار الجمعية وضيوفها من المبدعين والفنانين، كما يحتوي على مطاعم وميني جولف بكلفة بلغت حوالي 3 ملايين دينار.

وقال فنان الترميم في الجمعية الدكتور احمد بني عيسى ان المكان يقدم الجانب التوعوي الى جانب الخطاب الثقافي لأنه يحتوي على اعمال لفنانين اردنيين وعرب واجانب اضافة الى العمل على ترميم لوحات مضى على رسمها عشرات السنين لفنانين محليين وعرب وأجانب.