الحرة نيوز –

بلغ عدد المخالفات لتعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية (العامة) التوجيهي في دورته الصيفية للعام الحالي 178 مخالفة حتى أول من أمس، مقارنة بـ206 مخالفة لنفس الفترة للعام الماضي.

وتوجه أمس نحو 92907 مشترك ومشتركة لأداء الامتحان الثامن، حيث امتحن طلبة الفرع الادبي في مبحث التاريخ المستوى الرابع، وعلوم حياتية المستوى الثالث لطلبة الفرعين العلمي والتعليم الصحي، وعلوم شرعية للفرع الشرعي، نظم معلومات إدارية المستوى الثالث لطلبة الإدارة المعلوماتية، والفرع الصناعي في مبحث علوم صناعية خاصة المستوى الرابع وكذلك طلبة الفرعين الزراعي والاقتصاد المنزلي في مبحث علوم حياتية اضافية، وسياحة وسفر لطلبة الفندقي والسياحي.

وأكد الطالب حمزة سرحان، من الفرع العلمي، إن “مستوى أسئلة الامتحان علوم حياتية المستوى الثالث كانت “سهلة ومباشرة وضمن المقرر المدرسي”، لافتا إلى أن المدة الزمنية المخصصة للامتحان كافية للإجابة عن الأسئلة.

فيما رأت غنى الكردي، من نفس الفرع، أن الامتحان كان ضمن “المتوسط”، والمدة “كافية”، و”تتناسب مع قدرات الطلبة.

فيما قال الطالب محمد الوزان (تعليم صحي)، إن المدة الزمنية المقررة لجلسة الامتحان “مناسبة لطبيعة ومستوى الأسئلة”.

من جهتهم، أبدى طلبة فروع الأدبي والإدارة المعلوماتية والشرعي ارتياحهم لمستوى ونمطية الأسئلة، لافتين إلى أنها “سهلة ومباشرة وضمن المقرر المدرسي، والمدة الزمنية المخصصة للامتحان كانت كافية”.

وأظهرت روان عزمي “أدبي” ارتياحها ورضاها عن الامتحان، مبينة أن أسئلة التاريخ كانت واضحة وتتناسب مع قدرات الطلبة.

وأشار الطالب سند حياصات إلى أن “أسئلة مبحث علوم شرعية المستوى الثالث لم تكن صعبة، ومدة الامتحان كانت كافية بالنسبة له”، مؤكدا أن “الأسئلة تتناسب مع قدرات الطلبة وسهلة للمتمكن من دراسته”.

وأشارت مروة العنبتاوي “إدارة معلوماتية”، الى أن أسئلة امتحان نظم معلومات إدارية لم تكن صعبة، ومدة الامتحان كافية، لافتة إلى أن الأسئلة تراعي الفروق الفردية لدى الطلبة.

ورأى طلبة الفرعين الزراعي والاقتصاد المنزلي والفرع الصناعي والفندقي والسياحي أن مستوى أسئلة المباحث التي تقدموا لها أمس، كانت من “ضمن المنهاج المقرر ولا غموض فيها”، لافتين “إلى سهولة الامتحان ومناسبته لقدراتهم، وأن الأجواء كانت مريحة في القاعات، والمدة الزمنية كافية”.

وهذا ما أكده محمد هميسات، من الفرع الصناعي، الذي قال إن الأسئلة من “ضمن المنهاج المقرر، والمتمكن من دراسته يستطيع الإجابة عنها بسهولة”، لافتا إلى أن المدة الزمنية “كافية”.

من جانبه، تفقد وزير التربية والتعليم عمر الرزاز أمس عددا من قاعات الامتحان في قصبة معان شملت مدارس صلاح الدين الثانوية للبنين وأم الحكم الأساسية المختلطة، حيث استمع لملاحظات واستفسارات الطلبة على الامتحان.

وأكد الرزاز أن هناك انخفاضا ملموسا لعدد المخالفات التي سجلتها لجان الامتحان، مبينا أن هذا الانخفاض جاء نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الوزارة والاستعداد الجيد للطلبة والتزامهم بالتعليمات الناظمة للامتحان ودور وسائل الإعلام بالتوعية بالتعليمات التي تساعد الوزارة في حملتها الإعلامية.

كما زار الرزاز مركز تصحيح اوراق الامتحان بمعان.