الحرة نيوز – ابو احمد الجندي

ان كنت تدري فتلك مصيبة وان كنت لا تدري فالمصيبة اعظم ….

اليوم استشاط المصلون غضبا في مسجد الحسن البصري حيث صﻻة الجمعة والجمع كبير والجو كما تعلمون ان كنتم تعلمون حار جدا هذا المسجد يقع في نفس مبنى مديرية أوقاف الزرقاء والباب بالباب ﻻ مراوح تعمل وﻻ مياة للشرب وﻻ كولر صالح للعمل وﻻ حنفيات للثﻻجة في داخل المسجد موجودة اسﻻك كهرباء معراه هنا وهناك سجاد تالف وممزق نظافة عدم كما هو موثق أمامكم …وﻻ مكيف في المسجد نهائياً منذ تأسيسه مع العلم بأنه يقع في الوسط التجاري والمجمع الداخلي …..اين تذهب مخصصات أوقاف الزرقاء منذ2010..؟؟

واين تذهب تبرعات المصلين منذ عام 2010 وﻻزل التبرع جاري لغاية هذا اليوم الجمعة 14/7/2017 الى متى …..؟…!!!!!!!!!..؟؟؟؟؟؟؟