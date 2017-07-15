الحرة نيوز –

ارتفعت أسعار النفط 1% في نهاية تداولات يوم الجمعة مدعومة بانخفاض المخزونات الأمريكية ومؤشرات على زيادة الطلب الصيني لكن التداولات كانت متقلبة في ظل استمرار قوة المعروض العالمي.

وارتفع خام برنت في العقود الآجلة 49 سنتا بنحو 1% ليغلق عند التسوية 48.91 دولار للبرميل.

وزاد خام غرب تكساس الأمريكي 46 سنتا أو ما يعادل % ليبلغ عند التسوية 46.54 دولار للبرميل.

وسجلت عقود النفط الخام مكاسب أسبوعية تزيد على 5.2% للخام الأمريكي وتتجاوز 4.7% لخام برنت.

وقالت إدارة إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت 7.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي لها في عشرة أشهر.

وأظهرت بيانات شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة أن الشركات الأمريكية زادت عدد منصات الحفر النفطية للأسبوع الثاني على التوالي لكن وتيرة الزيادة تباطأت لأدنى مستوى لها هذا العام.

ولا تزال مخزونات الخام تتجاوز كثيرا متوسط خمس سنوات.

كما أن تخفيضات الإنتاج التي تنسقها منظمة أوبك يقوضها ارتفاع الإنتاج في ليبيا ونيجيريا المعفاتين من الخفض.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن معدل التزام الدول الأعضاء في المنظمة انخفض إلى 78% في يونيو حزيران.

وقال محافظ الكويت لدى أوبك في مقابلة إن من السابق لأوانه وضع سقف لإنتاج ليبيا ونيجيريا من النفط.