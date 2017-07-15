الحرة نيوز – نواف خروب

كتب كثير من الاخوه عن حالات الغرق الذي يذهب ضحيتها كثير من الأطفال من ابناء المنطقه بل وهناك من ياتي لنا للتنزه مع اطفاله واحيانا يفقد احدهم في هذه القناه التي اصبحت كابوسا مرعبا يهدد حياة أطفالنا .قامت سلطة وادي الاردن بعمل شيك على القناه و وضعت لوحات تحذيريه لكن ضعاف النفوس الذين لا ينتمون لاوطانهم ومجردين من الانسانيه قاموا بسرقة الشيك والسكك وبيعها السلطه وضعت شيك ثلاث مرات لكن في كل مره يتم سرقته وهنا اقول لو كان هناك قانون رادع لما حدثت السرقات لكن نحن مجتمعات متسامحه حتى بالقانون وللاسف الواسطات كذلك خربت روما .على الأهل كذلك حق بما يحدث من حالات غرق بسبب عدم متابعتهم لاطفالهم في ظل هذا الخطر الآتي من هذه القناه . وللاسف في ظل درجات الحراره العاليه لا يوجد مكان للسياحه غير هذه القناه التي هي المتنفس الوحيد لاطفالنا في ظل غياب المسابح العامه ويوجد مسابح خاصه لكن اسعارها فلكيه ومن هنا نتمنى على البلديات اقامة مسابح عامه في كل منطقه وكذلك على الأهل تعليم ابناءهم السباحه في سن مبكره كما علمنا أهلنا ونحن اطفالا .هناك من الاخوه من قدم حلولا وهي وضع مواسير كببره في القناه او وضع غطاء اسمنتي وهناك من طالب بوضع كاميرات والى ذلك من الحلول لكن وهذا راي شخصي الحل الامثل زيادة اللوحات التحذيريه وعمل توعيه وتحذير ابنائنا من السباحه اذا لا يجيدوها وقيام الأهل بتعليم ابنائهم كذلك السباحه والاهم ايجاد قانون رادع على من تسول له نفسه العبث بالممتلكات العامه .القناه هي نقطة المياه الوحيده الباقيه لنا في الغور وعلينا بإيجاد حلول عمليه ويمكن تنفيذها لكي نبعد أبناءنا عن الخطر.نتمنى السلامه لكل إنسان في هذا الوطن الغالي

