الحرة نيوز – عبد الكريم القرعان

: قال احمد مطر في وصف العرب:

يكذبون بمنتهى الصدق ويغشون بمنتهى الضمير وينصبون بمنتهى الامانه ويخونون بمنتهى الاخلاص ويدعمون اعدائهم بكل سخاء ويدمرون بلدانهم بكل وطنيه ويقتلون اخوانهم بكل إنسانيه

وعندهم مناعه ورفض في تطوير الذات والتقدم والبحث العلمي وتبلد ذهني للغايه.

: العرب اضحوكة العالم

➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖

دفعت السعودية والامارات لامريكا المليارات من اجل مساندتها في حصار قطر .

فقامت قطر ودفعت لامريكا المليارات من اجل تخفيف تأييدها للحصار .

قامت السعودية والامارات ودفعت لامريكا المليارات ايضا لكي يصرح ترامب بان قطر دوله تدعم الارهاب

فقامت قطر ودفعت مايجب عليها دفعه لامريكا ليصرح وزير الخارجيه الامريكيه باقوال تتناقض مع ما اعلنه ترامب

دفعت السعوديه والامارات المزيد من الاموال لامريكا لكي يصدر البنتاجون تصريحات تشكك في استمرار بقاء قاعدة العديد القطريه كقاعده امريكيه

فدفعت قطر المزيد من المال لعقد صفقة شراء طائرات وعمل مناورات بحريه مشتركه .

دفعت السعوديه والامارات المزيد من المال لامريكا لتغض الطرف عن استمرار حصار قطر اطول فتره ممكنه

فدفعت قطر اموال اضافيه لامريكا لكي تعبر عن قلقها جراء استمرار الحصار على قطر .

وسيستمر المزاد العلني بين رعاة الابل لمن يدفع اكثر

دون النظر لمصلحة الامة

الحقيقيه .

يا امة ضحكت من جهلها الأمم..

ولا حول ولاقوة الابالله.