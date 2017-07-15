الحرة نيوز –

بعد التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةالتي عصفت بالمنطقة عامة وتأثر الأردن بتلك الأحداث خاصة، والتي بدأت نتائجها أكثر وضوحا هذه الأيام وتركت آثارها في المجتمع العشائري ليس في الاردن فقط بل في معظم المجتمعات العشائرية العربية، من خلال الوضع الاقتصادي السيء، وازدياد حدة الفقر والبطالة وغلاء الاسعار، وتعثر الإصلاح بجوانبه، وتفشي الفساد ، وتباهي الفاسدين بمنجزاتهم الشخصية، جعلت الناس وخاصة في اتخاذ القرار بقضية الانتخاب على المحك، وظهر ذلك في الانتخابات الماضية من خلال الاجماع العشائري. على نائب معين ثم فشل ذلك الاجماع بعد ظهور نتائج الانتخابات الرسمية ،بنجاح نائب اخر لم يكن متوقع نجاحه نهائيا ، ذلك ان المال السياسي كان له دور بالغ في شراء الذمم ، ولأن الاختلاف بين بعض الناخبين والمنتخبين ليس اختلافا عقديا او ايديولوجيا بل اختلافا على ثمن الصوت 50 أو 100أو 150 دينار ، وفي ظل هذ المعمعات وتراكض بعض ابناء العشيرة الذين تهمهم مصلحة العشيرة نرى أن بعص المرشحين لايأبهون لاجتماع عشيرة او إتخاذ قرار بالاجماع ، لأنه يعلم كل العلم ويثق بقاعدته الانتخابية المشتراه ذممهم منذ اربع سنوات خلت«قضي الأمر الذي فيه تستفتيان».

استغل بعض المرشحين الذين يتمتعون بمساحة وااسعة من الجهل السياسي المقدس تلك التحولات الاقتصادية والاجتماعية بطريقة يعجز عنها الشيطان لصالحه في اللعب على حبال تلك الأدمغة والعقول الجاهلة وتمت صفقات شراء الأصوات، والنائب السابق هو وحده من يدرك حلاوة الكرسي والمنصب ، تلك الحلاوة المستمدة من فكرة فيلم «حلاوة روح » ل هيفاء وهبي ، الامر الذي جعل بعض النواب يتعاملون مع قضية الاجماع كقضية هامشية لايمكن بأي حال من الاحوال ان تغير في مسيرة نيابته القذرة شيئا ، لأنه يدرك مايدور خلف الكواليس وان هناك النعيم «الجحيم» الموعودبالنسبة له ، فالقضية بالنسبة له قضية حياة أو موت، وهؤلاء وغيرهم من المتسلقين هم من عملوا على تهميش الصورة الناصعة الحقيقية المشرقة للعشيرة والتمرد والإنفلات من عقابيل المرجعية العشائرية ومنظومتها القيمية.

لذلك فإن معظم الاتفاقات على اجماع مرشح او بعض مرشحين ستفشل لأسباب منها :وجود المال السياسي ، الوعود المنتظرة بالتوظيف والتعيين لبعض الشباب، وجود المتسلقين الذين يدعون الخوف والتباكي على العشيرة بحجة الاجماع ومن ثم وضع نقطة على من تم الاجماع عليه بتحقيق المصالح الشخصية للشخص الذي قام باقناع الاخرين من الدهماء بضرورة انتخاب فلان او علان ، وفي نهاية الامر الهدف قد يكون تحقيق مصلحة خاصة في ظل الظر وف التي نحياها ، لكن ذلك لايعني بأي حال من الأحوال عدم وجود شرفاء يسعون لمصلحة الوطن والعشيرة

د.ياسر طالب الخزاعلة