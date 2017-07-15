الحرة نيوز –

أزالت #امانة_عمان ما يزيد عن 400 مخالفة دعائية وضعت من قبل مؤازري المرشحين لإنتخابات مجلس امانة عمان أو عضوية مجالس المحافظات ( اللامركزية ) ، في أماكن تم منعها كالدواوير الرئيسية والاشارات الضوئية والشواخص المرورية وأعمدة الكهرباء. واحتلت مناطق مرج الحمام وماركا وتلاع العلي والجبيهة النسبة الاعلى بين المناطق التي تمت إزالة الدعايات الانتخابية فيها ، وفقا لنائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة المهندس باسم الطراونة الذي اكد ان الامانة تولي جل اهتمامها لسلامة المواطنين والمشاة والسائقيين بإزالة أي يافطة او ملصق مخالف لشروط وتعليمات الدعاية الانتخابية ويؤثر بشكل مباشر على الحركة المرورية. وشدد ان كوادر امانة عمان ستواصل العمل على إزالة المخالفات الدعائية ، والتي تتوزع ما بين إستخدام صور ويافطات في مواقع منعتها التعليمات الصادرة عن الامانة . وتهيب أمانة عمان بالمرشحين ومؤازريهم الإلتزام بشروط وتعليمات الدعاية الانتخابية وان يكونوا على قدر المسؤولية في منع اي تأثيرات سلبية لوسائل الدعاية على تفاصيل الحياة اليومية في المدينة والتأثير على المشهد الجمالي والسلامة المرورية. يشار ان الامانة في حال ورود او رصد اي مخالفة دعائية تؤثر على مسار الحركة المرورية تقوم بإزالة اليافطة على نفقة المرشح بالإضافة إلى 25 % كمصاريف إدارية مهما بلغت قيمتها إضافة إلى أي التزامات أخرى بموجب التعهد والتعليمات.