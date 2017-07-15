الحرة نيوز –

ادانت رابطة علماء الاردن للانتهاكات الصهيونية الجسيمة ، وعبرت عن رفضها للممارسات الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني والقدس الشريف.

وقالت الرابطة في بيان صدر اليوم ان الاحتلال الصهيوني البغيض يواصل انتهاكه للمقدسات، واستباحته للحرمات، واعتداءه على الشعب الفلسطيني وعلى حق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية؛ وذلك بإغلاقه للمسجد الاقصى ومنعهم من إقامة الصلوات فيه .

وأكدت رابطة علماء الاردن على حق الشعب الفلسطيني المشروع في الدفاع عن أرضه ومقدساته، والتصدي بكل الوسائل الممكنة للمحاولات التي تستهدف هدم المسجد الأقصى وتهويده .

ودعت قادة الدول العربية والإسلامية للقيام بواجبهم في نصرة المسجد الأقصى، والوقوف مع أهل القدس وفلسطين، وإلى تجاوز نزاعاتهم، وجمع كلمتهم، والوقوف صفاً واحداً في وجه العدو الصهيوني حتى لا يتمادى في غيه وفساده، وبطشه وغطرسته وحثت الدول العربية والاسلامية الى النهوض بواجبها في تقديم يد العون للشعب الفلسطيني الصامد لتحرير أرضه والحفاظ على عزته وكرامته .

وجاء في البيان انَّ رابطة علماء الأردن إذ تترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا ضحايا هذه الجريمة البشعة، فإنها تتقدم بعميق التعازي والمواساة لأسر الشهداء، وتناشد المجتمع الدولي للوقوف بحزم ضد جميع جرائم الإرهاب الإسرائيلي التي تسفك دماء الأبرياء من أهلنا في فلسطين .

وحيت الرابطة الدور الكريم والجهد الكبير الذي يقدمه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في دفاعه عن المقدسات في القدس الشريف وحرصه على هويتها الإسلامية، وذلك في إطار الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى.

كما حيت صمود الشعب الفلسطيني وجهاده المبارك ضد الاعتداءات الإسرائيلية الشرسة والمتكررة على الأرواح والحقوق والمقدسات .