الحرة نيوز –

سقطت طائرة إيرانية صغيرة بدون طيار، في ريف درعا بجنوب سوريا، نتيجة خلل فني، وذلك خلال رصدها لمواقع عسكرية تابعة لحرس الحدود الأردني.

وقالت مصادر سورية : أن الطائرة “المسيرة عن بعد” سقطت شمال غربي جمرك نصيب الحدودي على بعد ٥٠٠ متر من باب المعبر، وذلك نتيجة خلل فني.

المصادر التي تحتفظ إلى الآن بالطائرة الإيرانية المسيرة عن بعد، اشارت إلى أن الطائرة بحالة جيدة ومزودة بـ 5 كاميرات تصوير ورصد حديثة.

هذا ولم يتم تحديد طراز الطائرة ولا مصدر تصنيعها، إلا أن مصادر عسكرية مواكبة أكدت أن أجزاء الطائرة تم تجميعها من قبل الحرس الثوري الإيراني، أو إحدى ميليشياتها وبالتحديد “حزب الله” اللبناني ، وفق ما نقلت قناة “أورينت”.

وهذه ليست المرة الأولى التي ترسل إيران طائراتها المسيرة عن بعد لرصد الحدود في جنوب سوريا، وتحديداً المواقع العسكرية لحرس الحدود الأردني،

يأتي ذلك، بعد أيام من توصل كلاً من الولايات المتحدة وروسيا والأردن، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب سوريا، الذي دخل حيز التنفيذ الأحد الماضي، حيث ينص أحد بنوده على انسحاب ميليشيات إيران إلى مسافة 40 كلم عن الحدود الأردنية