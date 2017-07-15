الحرة نيوز –

دعت دائرة الافتاء العامة المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول الاسلامية لتحمّل مسؤولياتهم تجاه الأعمال الهمجية التي يشهدها المسجد الأقصى، واغلاقه أمام المصلين والاعتداء على الرموز الدينية ومنع اقامة صلاة الجمعة في الحرم القدسي.

وأضافت الدائرة في بيان صحفي حول أحداث المسجد الأقصى المبارك إن من واجب المسلمين الدفاع عن المسجد لحمايته ودفع ما يحيط به من أخطار.

وتاليا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن دائرة الإفتاء العام تستنكر أشد الاستنكار إغلاق المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين، والاعتداء على الرموز الدينية، ومنع إقامة صلاة الجمعة في الحرم القدسي، وعدم تمكين المصلين من دخوله. وتؤكد على أن هذا الأفعال الاستفزازية وغير المسؤولة تشكل انتهاكاً صارخاً لحرمة المقدسات الإسلامية، واعتداءً على حرية العبادة وممارسة الشعائر، وإيذاءً لمشاعر المسلمين جميعاً، وخرقاً خطيراً لمنظومة حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

إننا ندعو المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول الإسلامية أن يتحملوا مسؤولياتهم لوقف هذه الأعمال الهمجية التي لا تحترم الشعائر الدينية، ولا تقيم وزناً للمقدسات الدينية، ولا تلتزم بالمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان.

وإن من واجب المسلمين الدفاع عن المسجد الأقصى لحمايته، ودفع ما يحيط به من أخطار، وما يتعرض له من انتهاكات، وإننا في المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة هاشمية حريصون على عمارة المسجد الأقصى وحمايته، ورد الهجمات عنه بحكم المسؤولية الروحية والتاريخية الموروثة التي تحملها القيادة الهاشمية في الأردن، بشرعية موصولة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، صاحب الرسالة، حمى الله المسجد الأقصى المبارك، ورده إلى ديار الإسلام والمسلمين.

والحمد لله رب العالمين