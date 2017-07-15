الحرة نيوز –

في فجر هذا اليوم الفضيل ثلاثة أسود ضواري من أبناء فلسطيننا الحبيبة المباركة سطروا بدمهم الزكي ورصاص بنادقهم في ساحات الأقصى ونيابة عن مليار ونصف ينتسبون للإسلام رسالة من دم قالوا فيها.

يا يهود اسمعوا واعوا هذا أولى قبلتنا وأقصانا وثالث مساجدنا وليس هيكلكم وهو لنا.

فسلام عليكم يا من نحسبكم من الشهداء يا أيها الأسود الضواري في عليين يامن كنتم ثلاثتكم ومعكم رصاصاتكم المعدودة تساون جيوشاً جرارة بعدتها وعديدها يا من زرعتم الخوف والذعر والرعب والهلع في نفوس يهود المستجلبين من أصقاع الأرض يا من رفعتم رأسنا عالياً فكانت رسالتكم التي كتبتموها اليوم بدمكم الزكي الطاهر وصلت بقوة إلى يهود.

الأقصى لنا..والقدس لنا..وكل فلسطين لنا…

فلا يغرنكم حال أمتنا اليوم.

فجيش محمد سوف يعود .

#خليل_عطية