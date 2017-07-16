الحرة نيوز –

فيمايلي مقال للمحامية شيماء المواجدة

الاردني خالد السعايده مفقود في أمريكا منذ 30/5/2017 ولغاية هذا اليوم والقضية لغاية اليوم الشباب بأمريكا مش مقصرين ابن العم مراد الكركي والاخ محمد الشوحه واحمد ياسين جهودكم جبارة فعلا انتوا فخر للاردنيين بنخوتكم والله لما بتابع ابن العم ابو محمود بحس انه كأن خالد السعايده واحد من اخوانك وهو فعلا هيك لأنك بتعتبر الاردني اخوك بالدم وبعد التعميم على خالد السعايدة ومناشداتكم ياااارب يااارب بجاه الصباح اللي ناشر فيه كل جناح يجزيكم الخير بكل خطوه وكلمه حكيتوها فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله ويااارب بجاه حبيبنا محمد المصطفى صل الله عليه وسلم يرد خالد الى اهله في القريب العاجل وتقر عيون اهله امه وخواته واخوانه وزوجته واولاده برجعته عليهم سالم غانم معافى …

دايمآ عندي الثقه الكامله اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر …

وبتمنى هذا الصوت يصل للانتربول والسفارة الاردنيه ووزارة الخارجيه في امريكا وتتظافر الجهود لانه الاردني بعتز في اردنيته وما ببدل جواز سفره بجوازات العالم كلها

Murad Alkaraky فعلا ابن العم والله جهودك مباركه وربي يعطيك الصحه والعافيه ويتمم المعروف برجعة خالد انا عارفه انه هالموضوع كثير متعب بس كله بميزان حسناتك وانت طول عمرك صاحب موقف وسفيرنا في لوس انجلوس