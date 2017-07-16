الحرة نيوز –

شكا سائقون في شركة “جت ” للنقل يعملون على خط عمان – العقبة من تعرضهم لمضايقات متكررة من افراد الدوريات الخارجية العاملة على الطريق المؤدية من من العقبة الى العاصمة من خلال تفتيش حافلاتهم في كافة النقاط المرورية والتدقيق الامني على كافة الركاب الامر الذي يؤخرهم لساعات طويلة . .

وفي تفاصيل الشكوى التي ارسلت الى مدير العام ان افراد الدوريات الخارجية يقومون بايقافهم نحو خمس مرات طوال الرحلة في حين لم يتم ايقاف حافلات اخرى تعمل على ذات الخط.

وأكد السائقون امتثالهم للقانون واحترامهم لرجال السير في كافة مواقعهم والظروف التي يعملون بها ، مشددين على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء

وصلت عدة شكاوى من مواطنين وسائقي حافلات جت قالوا خلالها ان ركاب تلك الحافلات يتعرضون لمضايقات من قبل افراد الدوريات الخارجية على طريق عمان – العقبة .

وقالوا في شكواهم انهم يثمنون عمل رجال الامن في حفظ الامن والنظام لكن ايقاف الحافلة الواحدة عند جميع نقاط الدوريات الخارجية وتفتيشها وتدقيق هويات الركاب يتسبب بتعطيلهم لساعات طويلة .

وبينوا ان الدوريات الخارجية لا تقوم بايقاف الباصات العاملة في شركات اخرى ما جعلهم يعتقدون ان بعض العاملين في هذه الدوريات قد يكونوا متقصدين تعطيل عمل حافلات شركة “جت” دون غيرها لاسباب غير مجهولة ،مطالبين مدير الامن العام بتشكيل لجنة للتحقيق في هذا الامر والوقوف على اسباب التشديد على تلك الحافلات دون غيرها .