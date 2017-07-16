الحرة نيوز –

إن ما يجري في القدس والمسجد الأثصى القبلة الأولى للمسلمين

ومن اصرار الصهاينة على الاستيلاء على المدينة وطمس معالمها العربية والاسلامية وحفر الأنفاق تحت الأقصى وهدم البيوت والعمل الدؤوب على تهجير اهلها وطردهم منها والاعلان المتكرر بأدعاء بأن القدس هي العاصمة الابديه والموحده لهذا الكيان المسخ ليدلل على تمسك اولئك المعتدين الغاصبين بمخططاتهم التي ارادت ان تؤسس لدولة يهودية في فلسطين

ان الصمت العربي الرهيب هو من اغرى هذه العصابة الصهيونيه الى العمل على هدم المسجد الأقصى وإنشاء الهيكل المزعوم مكانه وانطلاقا من الرسالة التي يحملها الفنان والتي بجوهرها محاربة الظلم وبث السلام والاخاء والوقوف في وجه القهر والتعسف

نؤكد على ما يلي

* ندين جميع الاعتداءات الصهيونيه على المقدسات والاجراءات التعسفيه ضد ابناء امتنا في فلسطين

* ندين الاقتحامات الصهيونيه اليوميه بكافة اشكالها الرسميه والشعبيه

* ندعوا الحكومات العربية والاسلاميه للوقوف بحزم اتجاه هذه الممارسات الهمجيه وعدم التفريط في الحقوق العربيه والاسلامية في القدس

* ندعوا لعدم الاستسلام للضغوط الغربيه من اجل التطبيع مع هذا العدو الصهيوني بأي شكل من الاشكال

* نثمن موقف شعبنا الاردني الابي اتجاه القضيه الفلسطينيه

* نثمن الموقف الرسمي للحكومة الاردنبة وندعوها للوقوف بحزم اتجاه ما يجري في القدس

واخيرا نوجه نداء الى كافة الفنانين في الوطن العربي للوقوف صفا واحدا في وجه هذه الهجمة الصهيونيه االشرسة على امتنا

المجد والخلود لشهداء الأمه

نقيب الفنانين الأردنيين

ساري الأسعد