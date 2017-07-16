الحرة نيوز –

قال تعالى : ( ومن أظلم ممّن منع مساجد الله أنْ يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أنْ يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) [البقرة/ آية 114) صدق الله العظيم

تابع مجلس علماء الشريعة في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، الجريمة التي قام بها الاحتلال الصهيوني بمنع إقامة صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك والقيام بإجراءات قمعية تعسفية طالت المصلين والمرابطين والعلماء واعتقال حراس المسجد، وعبث وتخريب بمرافقه ومحتوياته مما ينذر بتصعيد غير مسبوق من قبل الاحتلال الصهيوني لمحاولة تقسيم المسجد الاقصى وإنَّ مجلس علماء الشريعة ليؤكد على ما يأتي : –

_ دعوة حكام العرب والمسلمين للنهوض بواجبهم والقيام بمسؤولياتهم تجاه فلسطين وبيت المقدس والمسجد الأقصى وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني خاصة في غزة.

_ على حكومات العرب والمسلمين أن تتوقف عن مسلسلات التطبيع ومحاولات التقرب من العدو الصهيوني وينبغي عليها العودة إلى خيار الجهاد ودعم المقاومة.

_ المسارعة إلى عقد مؤتمر عام لعلماء المسلمين لبحث هذا الأمر الخطير واستنهاض همم الشعوب للوقوف إلى جانب فلسطين وأهلها ودعم مقاومتها في وجه الاحتلال الغاصب.

– ندعو أبناء الشعب الفلسطيني البطل إلى مواصلة انتفاضته وبذل الغالي والنفيس دفاعا عن المسجد الاقصى المبارك وتفويت الفرصة على الاحتلال في محاولة تقسيمه.

– إن المسجد الأقصى اليوم في عين الخطر وان نصرته والدفاع عنه من أوجب الواجبات ولا بد للشعوب أن تقوم قومة رجل واحد للدفاع عنه على جميع المستويات.

_ إننا نقدر عاليا هذه الدماء الزكية التي بذلها أبناء فلسطين وضمخوا بها ثرى المسجد الأقصى المبارك لتكون طريق التحرير.

إنَّ على علماء الأمة وقادة الفكر أن يقودوا الصفوف لنصرة الأقصى ولفضح العدو وتعبئة الجماهير للزحف الحقيقي نحو ساحات الأقصى وكسر شوكة المحتل الذي يمنع المصلين من الوصول إلى أولى القبلتين وثالث الحرمين لأداء صلاة الجمعة ” والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون”

والله أكبر ولله الحمد.