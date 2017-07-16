الحرة نيوز –

نظمت إدارة إصابات العمل والسَّلامة المهنية في المُؤسَّسة العامة للضَّمان الاجتماعي ورشة تعريفية بجائزة التَّميز في السَّلامة والصَّحة المهنية 2016، تم خلالها اطلاع الشّركات المتقدمة للمشاركة في الجائزة على التعليمات والمعايير التي يتم من خلالها التقييم.

وأوضح مدير مديرية السّلامة المهنية في إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية بالمُؤسّسة المهندس تامر روزي أن الجائزة تهدف إلى تعزيز تدابير السّلامة والصّحة المهنية في أماكن العمل للحد ما أمكن من حوادث العمل والإصابات العمالية وبالتالي ضمان سلامة الإنسان العامل وسلامة المجتمع وذلك من خلال تشجيع التميز في مجالات السلامة والصحة المهنية المختلفة وتكريم المتميزين بهذا المجال من أفراد ومنشآت.

واستعرض المجالات التي يمكن الترشح لنيل الجائزة فيها، والتي تشمل الالتزام بتطبيق قوانين وتشريعات السلامة والصحة المهنية، والدراسات والأبحاث في السلامة والصحة المهنية، والنشاطات المتميزة في مجال السلامة والصحة المهنية والمبادرات الميدانية التي تسعى لتحسين بيئة العمل، ومستوى السلامة والصحة والمهنية والحد من إصابات العمل في المنشآت.

وأشار روزي إلى الشروط الواجب توفرها في المنشآت المتقدمة للجائزة كذلك المنهجية البحثية الواجب توافرها في الدراسات والأبحاث المقدمة من قِبل الأفراد والتي تعنى في مجال السلامة والصحة المهنية، موضحاً آلية تقييم المنشآت والدراسات والأبحاث المرشحة للجائزة التي تمر بمرحلتين؛ مرحلة لجان التقييم الميداني التي تضم عدداً من المختصين وذوي الخبرة في مجال الصحة والسلامة المهنية من داخل المؤسسة وخارجها؛ إذ يقوم الفريق بزيارات ميدانية للمنشآت وتقييمها وفق نموذج أعد لذلك بما يتوافق والمعايير الدولية والتشريعات الأردنية وبما يحقق أهداف الجائزة، ومرحلة لجنة التحكيم التي يتم تشكيلها من قِبل مجلس إدارة الضمان الاجتماعي والتي تضم أيضا عدداً من المختصين وذوي الخبرة من الجهات المعنية في السلامة والصحة المهنية، حيث تقوم هذه اللجنة بدراسة الترشيحات الفردية وكذلك تقرير فريق التقييم الميداني للمنشآت والتأكد من بعض نقاط التقييم ليتم بعد ذلك التنسيب بأسماء المنشآت والأفراد الفائزين.

وفي نهاية الورشة جرى حوارٌ موسعٌ مع مشرفي السلامة والصحة المهنية في الشركات و المؤسسات المشاركة، تم خلاله الإجابة على الاستفسارات التي طرحت