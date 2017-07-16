الحرة نيوز –

استنكرت اللجنة النقابية في شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانىء الادعاءات الباطلة والعارية عن الصحة التي يقوم بها النائب محمد الرياطي بين الحين والاخر متجنيا على الشركة “ادارة وعاملين”

واضافت اللجنة في بيان لها بان استمرار التضليل للراي العام الاردني عموما والعقبة خصوصا هو استخفاف بالعقول وما هو الا من اجل المصالح الشخصية والانتخابية على حساب محاربة المؤسسات الوطنية الاقتصادية الناجحة .

وحذرت اللجنة النائب الرياطي عبر قدرتها على تنفيذ وقفة احتجاجية ومسيرة لم تشهد العقبة لها مثيلا استنكارا لمواقفك وادعاءاتك الكاذبة وتضليل الراي العام