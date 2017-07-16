الحرة نيوز –

حرمان طالب توجيهي في الأغوار من تقديم امتحان الانجليزي بسبب فقدان هويته

أصر مدير تربية لواء دير علا على حرمان طالب من تقديم امتحان اللغة الانجليزية بسبب فقدانه لهويته الشخصية

وقالت شقيقة الطالب يوسف نواف محمد الرضوان ورقم جلوسه 28885 أن شقيقها فوجئ باختفاء هويته عند دخوله قاعة الامتحان يوم الخميس الماضي مشيرة أن لجنة من التربية قررت السماح له بتقديم الامتحان غير أن مدير التربية رفض

وبينت في حديث للحرة أنهم توجهوا للمركز الأمني للابلاغ عن فقدان هويته بغرض الحصول على التبليغ وتقديمه لدائرة الأحوال المدنية للحصول على هوية الا أن المركز الأمني يشترط مرور 14 يوما للابلاغ عن المفقودات علما أن الجمعة والسبت هما يومي عطلة رسمية ولم يتبقى غير يوم الأحد حيث أن موعد تقديم الامتحان هو الاثنين معبرة عن خشيتها من عدم حصوله على هوية وبالتالي حرمانه من تقديم بقية الامتحانات