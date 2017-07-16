الحرة نيوز – التصحيح معاناة حقيقية

في أجواءٍ حارةٍ ملتهبة، وتحت مروحةٍ لا تستطيع دفع حرارة الجو عن نفسها فضلاً عن أن تدفعه عمّن تحتها، يجلس المعلمون على مقاعد طلابهم الخشبية الصلبة، ليصححوا دفاتر إجاباتهم…

قد تعجز الكلمات عن وصف حال المصححين، ولكن من جرّب يدرك حجم المعاناة، فليس العيان كالخبر…

تأتي الصناديق تباعاً، وتتوالى الدفاتر تترى، وفارس المشهد بكل تفاصيله هو المعلم، يستلّ قلمه الأحمر تارة،ً والأخضر تارةً أخرى… يصحح، ويدقق… يخضّر، وينهّد… معمِلاً كلّ تركيزه في دفاتر الطلاب، يحرص ما استطاع أن لا يظلم أحدهم، يفتش هنا وهناك، يتبع التحويلات التي يضعها الطلاب والتي يشيرون فيها إلى مواقع إجاباتهم، حتى لا يدع كلمة إلّا ويمرّ عليها، يستمر في كفاحه هذا من الثامنة صباحاً، وحتى الخامسة عصراً، حتى يعود لبيته وقد بلغ منه التعب مبلغاً عظيماً…

جهدٌ هائلٌ، وعمل وطنيّ وإنساني نبيل بامتياز، هو ما يقدمه هذا المصحح في قاعته…

يُقابَل هذا المجهود العظيم بضعفٍ ظاهرٍ في التجهيزات، وقلةٍ باديةٍ في الإمدادات، مع ما يتبع هذا من أجرٍ مجحفٍ بحق من قام بهذا العمل….

تفتقر قاعات التصحيح لوسائل التكييف التي تخفف حرارة الجو الملتهبة…

ربما يقول أحدهم تطالبون بتكييف القاعات؟؟؟! أليس هذا ضرب من الخيال؟!

نُجيبهم: نعم نطالب بذلك، فليس من يجلسون في مكاتب مكيفة يؤدون وظيفةً أكثر أهميةً ووطنيةً مما يقوم به المصححون…

وفي أيام الشتاء يتلقى المصحح لسعات البرد من كل حدب وصوب، فمدفأةٌ واحدةٌ في قاعة فيها ما يربو على عشرين معلماً، هيهات لها أن تدفع برداً، أو تُحدِث دفئاً…

أليس من الممكن استخدام قاعات الجامعات المكيفة، وقاعات البلديات، وغرف التجارة، ومسارح الوزارة، وغيرها من القاعات المجهزة تجهيزاً جيداً لتُستخدم لغايات التصحيح؟؟؟

يجلس المصحح على كرسيّ خشبيّ لمدة ثمان ساعات، لا يقوم عنه في نهاية اليوم إلا وينتابه ألم في كل مفاصل جسمه…. ألا يستحق كرسياً أفضل قليلاً في قاعة أكثر تأهيلاً؟؟!!!

في ظل الحرارة الشديدة، ألا يستحق المصحح شربة ماء باردة متوفرة طوال الوقت؟؟!! فالمبردة الصغيرة في الممر -إن وُجدت- لا تقل معاناتها عن معاناة مستخدميها، فهي تعمل جاهدةً لتوفير ماء بارد لهذا العدد الكبير من المعلمين، وأنّى لها أن تستطيع…. بل أليس من حقّ المصحح الذي يقضي كل هذه المدة في التصحيح، أن تتوفر له المشروبات الساخنة والباردة كما يحصل في الاجتماعات المطوّلة والدورات؟؟؟!!

تمرّ أيام التصحيح بمعاناة شديدة، يتحملها المعلم بحلوها ومرّها منتظراً أجور التصحيح، فيأتي المبلغ بعد مدة مخيباً للآمال، غير متناسب مع عظيم الجهد المبذول، فلكم أن تتخيلوا أن ساعةً كاملةً يقضيها المعلم في التصحيح قد يتراوح أجرها بين ٣ إلى ٤ دنانير فقط…

لعل أحدهم يجول في خاطره: ولماذا تقبلون بهذا وتصححون؟ فنقول له: نحن ابتداءً حريصون على نجاح التصحيح وعدم الإضرار بطلابنا، كما ندعوه أن يسأل المسؤول عن إيصال الأمر إلى هذا السوء، لا أن يسأل المعلم المكلوم….

يا أصحاب القرار في وزارة التربية والتعليم، لا تستغلوا حاجة المعلم، فالإجحاف ظاهرٌ في حقّ المصححين.