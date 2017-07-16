الحرة نيوز –

:قال مدير ادارة ترخيص السواقين والمركبات العميد المهندس هاشم الخصاونة، اليوم الأحد، إن مليون و540 ألف مركبة مسجلة وعاملة في المملكة.

وأضاف الخصاونة أن إدارة الترخيص تتخذ اجراءات مشددة بشأن الفحص الفني للمركبات، مؤكدا أن الادارة لا تتهاون بهذا الخصوص حفاظا على حياة وسلامة المواطنين، وأن المركبة التي تجتاز الفحص الفني ترخص بغض النظر عن سنة صنعها.

فيما يتعلق برخص القيادة قال العميد الخصاونة، ان عدد رخص القيادة الصادرة حتى نهاية حزيران الماضي بلغت مليونين و472 الفا و286 رخصة، فيما ضبطت ادارة الترخيص خلال العام الماضي 50 حالة تلاعب بارقام الشاصي وخلال النصف الاول من العام الحالي 25 حالة، نسبة منها اودعت لقضايا جمركية فيما الحالات الاخرى كانت لسيارات مسروقة اعيدت لأصحابها.

وبين الخصاونة خلال لقاء صحفي، ان مهارة الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة ساهم في ضبط المركبات المتلاعب بارقام شاصياتها.

واوضح العميد الخصاونة، ان مجموع معاملات المركبات المنجزة خلال النصف الاول من العام الحالي 2017 بلغ مليونا و912 الفا و676 معاملة, ومجموع معاملات السواقين المنجزة 471667 بمعدل يومي زاد عن 16 الف معاملة في دوائر واقسام ادارة الترخيص.

واضاف أن المعاملات المنجزة خلال هذه الفترة ومعدلها اليومي توزعت على النحو التالي: تسجيل مركبة لاول مرة 44302، بمعدل 299 مركبة يوميا، تجديد رخصة مركبة 569691 بمعدل 3849 يوميا، رخصة مركبة بدل تالف 2740، بمعدل 19 رخصة، رخصة مركبة بدل فاقد 6690، بمعدل 45 رخصة، الفحص الفني للمركبات 818073، بمعدل 5528 يوميا، العقود العدلية للمركبات 226098، بمعدل 1528 يوميا.

وفي مجال السواقين، اصدار رخص سوق لاول مرة 60331، بمعدل 408 رخص يوميا، رخصة سوق بدل تالف 12484، بمعدل 84 رخصة يوميا، رخصة سوق بدل فاقد 9147، بمعدل 62 رخصة يوميا، تجديد رخص السوق 75564، بمعدل 511 يوميا، المتقدمون للفحص النظري 102305، الناجحون في الفحص النظري 59336، بمعدل 691 معاملة يوميا، المتقدمون للفحص العملي 133292، الناجحون في الفحص العملي 58951، بمعدل 398 يوميا، اما المعاملات المتفرقة في مجال المركبات فبلغت 245082 وفي مجال السواقين فبلغت 78544، بمعدل انجاز يومي بلغ 2187 معاملة.

وعن اجراءات ادارة الترخيص في التسهيل على المواطنين لانجاز معاملاتهم، كشف العميد الخصاونة عن اتفاق بين ادارة الترخيص والاتحاد الاردني لشركات التأمين لتوفير موقع لمكتب التامين الالزامي الموحد داخل حرم ادارة الترخيص من اجل التسهيل على المواطنين متوقعا انجاز الموقع خلال شهرين.

وقال ان الادارة تسعى باستمرار الى مواكبة التكنولوجيا الحديثة وادخالها في انظمتها بما يساهم في تقليل أوقات اتمام المعاملات وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل افضل وبفاعلية اكبر واسرع.

واضاف ان مواكبة التطورات التكنولوجية ياتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في توفير الخدمات الفضلى للمواطنين واستراتيجية مديرية الامن العام التي تركز تقديم افضل الخدمات للمواطنين والتسهيل عليهم، وتاكيدا على نهج المديرية الساعية دوما لتقديم افضل الخدمات لمراجعيها بكل مهنية وحرفية وسرعة.