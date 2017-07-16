الحرة نيوز –

– قال مدير عام الاوقاف الاسلامية العامة وشؤون المسجد الاقصى المبارك بالقدس الشيخ عزام الخطيب اليوم الاحد انه لليوم الثالث على التوالي، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق البلدة القديمة والمسجد الأقصى، بالإضافة إلى منع موظفي الأوقاف الإسلامية من الدخول للأقصى.

وأكد الخطيب انه رغم هذه الإجراءات، فقد أدى المقدسيون صلاة فجر اليوم الأحد قرب باب الأسباط.

وأضاف أن سلطات الاحتلال بدأت بتركيب بوابات الكترونية على أبواب الأقصى وسمحت لعمال بلدية الاحتلال اليهود بتنظيف المسجد الأقصى لأول مرة بالتاريح وهذه سابقة خطيرة.

وقال الخطيب ان سلطات الاحتلال صادرت مفاتيح المسجد الأقصى من دائرة الأوقاف ومنعت الحراس وموظفي دائرة الأوقاف الاسلامية من الدخول للأقصى لمزاولة عملهم معتبرا ان ذلك يأتي في إطار استهداف المسجد الأقصى المبارك من قبل الاحتلال الاسرائيلي