الحرة نيوز –

: أنهى المؤشر العام لبورصة عمَّان تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع, مرتفعاً 0.24%، عند مستوى 2174.38 نقطة، رابحاً 5.21 نقطة، عن مستوياته بنهاية جلسة الخميس.

وصعد مؤشر قطاع الصناعة 1.58%، بدعم 5 أسهم، حيث تصدر العربية للألومنيوم الرابحين اليوم بنسبة 6.28%، وسجل مناجم الفوسفات نمواً نسبته 4.79%.

وتجاهل قطاع الصناعة تقدم سهم حديد الأردن على المتراجعين اليوم بنسبة 4.91%.

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 0.16%، بدعم 3 أسهم, حيث ارتفع سهم الخطوط البحرية 1.07%, كما صعد سهم جوبترول 0.62%.

وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر القطاع المالي وحيدًا بنسبة 0.22%, بضغط 5 أسهم حيث تراجع المتحدة للاستثمارات المالية 1.26%, كما انخفض البنك الإسلامي الأردني 0.78%.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 5.1 مليون سهم مقابل 6.98 مليون سهم بالجلسة الماضية، بينما ارتفعت قيمة التداولات إلى 11.2 مليون دينار مقابل 6.07 مليون دينار بجلسة الخميس.