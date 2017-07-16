الحرة نيوز –

: توقعت شركة “سبروت” لإدارة الأصول أن يكسر الذهب حاجز 1400 دولار للأوقية بنهاية العام الحالي، بدعم معدلات النمو الاقتصادي التي قد تقل عن التوقعات وتدفع أسعار الأسهم للهبوط.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة العاملة في إدارة الأصول “بيتر جروسكوب” في حوار لوكالة “بلومبرج”، اليوم الجمعة، أن حركة التصحيح المتوقعة في أسواق الأسهم سوف تقود الحركة القادمة للذهب.

وكان الذهب قد ارتفع عند تسوية تعاملات اليوم عند مستوى 1227.5 دولار للأوقية، ليسجل أول مكاسبه الأسبوعية في أكثر من شهر.

وأضاف “بيتر جروسكوب” أن المعدن الأصفر “رهان آمن جداً في حال بدأت أسواق الأسهم تبدو متقلبة وخطيرة، فسوف تتدفق الأموال إلى الذهب للتحوط من ذلك”

وأكد الرئيس التنفيذي لـ “سبروت” أن الاقتصاديات المتقدمة ليست قوية مثلما يرى عدد كبير من المحللين، ورفع معدل الفائدة قد لا يؤثر بسرعة كما يعتقد السوق.

يذكر أن سوق الأسهم في الولايات المتحدة يشهد تسجيل أداءً قياسياً في الوقت الحالي، حيث صعد مؤشرا “داو جونز” و”ستاندرد أند بورز” اليوم لمستوى قياسي مرتفع