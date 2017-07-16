الحرة نيوز –

وذكرت الوكالة عبر تقرير صادر أن الطلب العالمي على الغاز من المرجح أن ينمو بنسبة 1.6% سنوياً على مدار الأعوام الخمس المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن الاستهلاك سوف يرتفع لمستوى 4 آلاف مليار قدم مكعب بحلول عام 2022، مع حقيقة أن الصين ستمثل 40% من النمو في الاستهلاك العالمي.

وأوضحت الوكالة، أن الولايات المتحدة سوف تنافس قطر وأستراليا على لقب أكبر مصدر الغاز الطبيعي بحلول عام 2022، مع تحويل أكثر من نصف الغاز المنتج إلى غاز مسال صالح للتصدير.

يُذكر أن الولايات المتحدة تعتبر أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم بالفعل، وسط توقعات بارتفاع الإنتاج إلى 890 مليار قدم مكعب بحلول عام 2022، ما يمثل أكثر من خُمس الإنتاج العالمي.

وهبط سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي بشكل طفيف بلغ 0.07% ليصل إلى 2.98 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.