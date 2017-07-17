الحرة نيوز –

اخترعه بالصدفة بصيدليته من خلط عدة مواد مع ماء الصودا ، لكي يقدمه بالصيدلية للزبائن في أيام الصيف سنة 1898

كان كاليب برادهام على يقين أن الناس سيأتون إلى صيدليته، إذا قدم لهم شيئًا يحبونه وينعشهم في أيام الحر، وعرفت خلطته اللذيذة باسم “شراب براد” نسبة إلى برادهام.

و بعد ذلك قرر كاليب برادهام أن يسمي شرابه المميز باسم “بيبسي كولا”؛ لأنه كان في رأيه يعالج مرض سوء الهضم، والذي يعرف بـ Dyspepsia أو نسبة إلى إنزيم الببسين ( pepsin enzyme ) هو أحد الإنزيمات الهضمية التي تنتجها المعدة وله دور كبير في عملية الهضم .

وعندما تدافع الناس لشراء مشروبه ؛ اقتنع برادهام بفتح شركة صغيرة لتسويق منتجه وتسجيل براءة اختراع في عام 1902 .

تعرضت شركته للافلاس بعد الحرب العالمية الأولى ولكن سرعان ما استطاعت الشركة استعادة نجاحها لتصبح من أكبر متعددة الجنسيات في العالم .