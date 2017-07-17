لواء المزار الجنوبي -مكتب سياحه وآثار ومصنع يخدم المنطقه .

خاص _ الحره المحاميه شيماء المواجده

من لا يشكر الناس لا يشكر الله حيث أنني من المتابعين لسعادة النائب رجا جزاع الصرايرة وأشهد جهده المبذول للكرك ولواء المزار الجنوبي

– حيث تواصل مع الديوان الملكي وادارة الابنيه المدرسيه لمتابعة مشروع بناء المدرسه المهنيه والتي كانت مقرره للانشاء في مدينة المزار حيث أن الديوان الملكي سيحصل على تصميم تركي للمدارس المهنيه بنموذج متطور علما انه تقدم بمذكره للرئيس لان تكون أولوية بناء المدارس المهنيه على راس الأولويات الحكوميه عن اي بناء اخر — حتى تتناسب الاولويات مع تعليمات امتحان الشهاده الثانويه بحرية الاختيار والمسار والرغبه وتعلم المهنه والحرفه لان المجتمع بحاجه لذلك ويخدم القرى التي يضمها لواء المزار الجنوبي .

وفيه ملف آخر يتابعه سعادة النائب بحديث مع وزير العمل بمكتب دولة رئيس الوزراء لانهاء موضوع فرع المصنع الذي سيقام في مدينة المزار لخدمة اللواء وللبدء بالاجراءات الاوليه بالاتفاق بين الوزاره وشركة الجمل لصناعة الألبسة الجاهزه الغزاوي وزير العمل لاهتمامه الشديد لإقامة المصنع الذي سيشغل خمسمائة بنت وشاب من ابناء اللواء بعد تأهيلهم وتدريبهم – حيث يعتبر لواء المزار من اكثر الالويه في محافظة الكرك التي تحتاج للتنميه الخدماتيه والاقتصاديه مما يوفر ايضآ وظائف لشباب اللواء ونحن بأمل ان يتم أيضآ فتح مشاريع اقتصاديه اخرى تخدم الجنوب بشكل عام .

كما تمت الموافقه أيضآ على ملف آخر تقدم به النائب الصرايرة

وهو فتح مكتب للسياحه والاثار بلواء المزار الجنوبي ووضعه على الموازنة والشكر الموصول لمدير اثار الكرك السيد وليد الملاحمه والذي اعطى المعلومات الدقيقه بعد الدراسه لحاجة اللواء لمكتب لوجود ٥٣٠ موقع اثري وسياحي بلواء المزار

– لقد أوعز معالي وزير الداخليه وبالتنسيق مع عطوفة محافظ الكرك لحل مشكلة كبار السن اللذين يراجعون الاحوال المدنيه مركز المزار الجنوبي – لعدم مقدرتهم الصعود للطابق الثالث وذلك لإستئجار مكان ارضي او استعمال اي دائره حكوميه لهم وبالسرعه الممكنه ونشكر بمعية سعادة النائب معالي الوزير ومحافظ الكرك ومتصرف اللواء للاستجابه الفوريه لعمل ما يجب رحمة بالاباء والامهات.

كل الشكر سعادة النائب رجا جزاع الصرايرة ووفقكم الله لما يحبه ويرضاه ولخدمة الكرك والوطن .