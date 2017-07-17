الحرة نيوز –

ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أشهر عدة، بعد تقلص أسعار الفائدة في الولايات المتحدة هذا العام، في ضوء البيانات الضعيفة للاقتصاد الأميركي الأسبوع الماضي.

وأعلنت الحكومة الأمريكية الجمعة استقرار أسعار المستهلكين في يونيو، وتراجع مبيعات التجزئة للشهر الثاني على التوالي.

وارتفع السعر الفوري للذهب، في الساعة 06:32 بتوقيت غرينتش ، 0.2 بالمئة إلى 1230.43 دولار للأوقية. وزادت عقود الذهب الأميركية تسليم أغسطس، 0.2 بالمئة، إلى 1229.50 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.5 بالمئة في المعاملات الفورية، إلى 16.02 دولار للأوقية بعد أن سجل في الجلسة السابقة 16.09 دولار، وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوع.

وصعد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 922.80 دولار للأوقية، بعد أن لامس أعلى مستوياته في أسبوعين عند 924.80 دولار.

وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 857.50 دولار للأوقية.