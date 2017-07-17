الحرة نيوز –

قضت محكمة امن الدولة صباح الاثنين بالسجن المؤبد مع الاشغال الشاقة بحق الجندي الاردني (م.ت) بعد ادانته في قضية الجفر.

وكانت المحكمة انهت الاثنين الماضي الاستماع الى مرافعتي النيابة العسكرية ووكيل الدفاع المعين بالقضية بالإضافة الى انهائها في وقت سابق للاستماع للشهود في القضية .وطالب المدعي العام العسكري المحكمة العسكرية المختصة خلال جلسة الاسبوع الماضي ، بالنظر بقضية “الجفر” تجريم المتهم بالتهمة المسندة له وهي القتل القصد الواقع على اكثر من شخص، وايقاع العقوبة المقررة قانونا بحقه وهي الاشغال الشاقة المؤبدة، وعدم اخذه بالأسباب المخففة.

كما طالب ممثل النيابة العسكرية بإدانة المتهم بتهمتي الإساءة لكرامة وسمعة القوات المسلحة ومخالفة الأوامر والتعليمات العسكرية، وتنزيل رتبته وطرده من الخدمة العسكرية،

وتضمينه قيمة الطلقات ال 63 المستخدمة في حادثة اطلاق النار على رتل للقوات الامريكية الصديقة اسفر عنه مقتل 3 من الجنود الامريكان.