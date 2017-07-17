الحرة نيوز –

بنك الدم في مركز الحسين للسرطان بحاجة للتبرع بجميع فئات الدم والصفائح بشكل عاجل.

يمكنكم الحصول على المزيد من المعلومات والمساعدة من خلال التواصل مع بنك الدم مباشرة على الرقم 5300460-06 فرعي 1738

الفئات التي يمكنها التبرع بالدم لـ:

– الذكور والإناث

– من تتجاوز أعمارهم ال 18عاماً ولغاية 50 عاماً.

– الوزن يجب أن لا يقل عن ال 50 كيلوغرام.

– قوة الدم (الهيموجلوبين) فوق 12.5 ولغاية 18.

– المدة التي ينصح بها بين كل تبرع بوحدات الدم للإناث (4 أشهر) وللذكور (3 أشهر).

– المدة التي ينصح بها بين كل تبرع بصفائح الدم هي أسبوعين ( في حال رغبتكم بالتبرع بصفائح الدم، يجب حجز موعد مسبقاً مع المركز).

-بقرار من وزارة الصحة يجب أن يكون المتبرع أردني الجنسية (يحمل رقماً وطنياً)

– الحالة الصحية جيدة (ويتم طلب تعبئة استبيان لدى مركز الدم للتأكد من عدم وجود أمراض).

يتم استقبال المتبرعين حسب الأوقات التالية:

(الأحد – الخميس) (8:00 ص – 4:30 م).

(الأحد – الخميس) (9:30 م- 4:00 م).

مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية