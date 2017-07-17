الحرة نيوز –

أدى مئات الفلسطينيين من مدينة القدس اليوم الاثنين، صلاة الظهر في الشوارع، أكبرها أمام المسجد الأقصى المبارك من جهة بابي الناظر “المجلس”، والأسباط، تأكيداً لرفضهم الدخول الى المسجد الاقصى عبر بوابات الكترونية نصبها الاحتلال على بواباته.

وجرت الصلاة وسط تواجد مكثف لقوات الاحتلال، وحالة من التوتر الشديد ما زالت تسود المدينة المقدسة، خاصة بلدتها القديمة ومحيط المسجد الاقصى.

وكانت المرجعيات الاسلامية في القدس أصدرت بيانا مشتركا اليوم طالبت فيه المواطنين عدم الاستجابة لإجراءات الاحتلال الخاصة بالدخول الى المسجد الاقصى عبر بوابات الكترونية على بواباته