الحرة نيوز –

شملت اتفاقية عقد عمل جماعي وقعت في وزارة العمل اليوم الاثنين، بين النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة وجمعية اصحاب المطاعم السياحية، جميع العاملين في المطاعم السياحية في المملكة البالغ عددهم 20 الف عامل.

وتضمنت الاتفاقية تحقيق مكتسبات جديدة للعمال تضاف للزيادات التي يتقاضونها، مثل توزيع بدل الخدمة على جميع العاملين في القطاع وشمول اسرهم بالتأمين الصحي، اضافة الى منح العاملين زيادة سنوية ترتبط بنسب التضخم, حيث تبلغ التكلفة السنوية هذة الاتفاقية نحو 1,4 مليون دينار اردني.

واكد امين عام وزارة العمل بالوكالة هيثم الخصاونة، حرص الوزارة الدائم على تهيئة وادامة اجواء وبيئة عمل مناسبة يسودها الود والتفاهم والتقدير المتبادل، والتأكيد على توطيد علاقات العمل الطيبة بين العمال واصحاب العمل. وشدد على الحرص المشترك لإستمرارية التطوير والنهوض بالعمل في مؤسسات الدولة بغية تنمية ورفد الاقتصاد الوطني.

وقع الاتفاقية رئيس النقابة خالد ابو مرجوب و ممثل الجمعية ايليان جعنيني. حضر توقيع الاتفاقية مدير مديرية علاقات العمل عدنان الدهامشة.